Neuer Schrittmacher für Schnarcher

Die Universitätsklinik Innsbruck hat am Donnerstag zum ersten Mal einen neuen Zungenschrittmacher implantiert. Diese sollen Schnarcher davor schützen, dass die Zunge im Schlaf die Atemwege blockiert.

Ein Zungenschrittmacher stimuliert den Bewegungsnerv der Zunge. Dieser verhindere, dass die Zunge im Schlaf zurück fällt und die Luftzufuhr unterbricht. Gemacht ist dieser spezielle Schrittmacher für Patienten, die am Schlafapnoesyndrom leiden – einem Syndrom mit gefährlichen Atemaussetzern beim Schnarchen.

APA/Pohl-Boskamp GmbH

Der erste Zungenschrittmacher wurde 2015 implantiert - mehr dazu in Zungenschrittmacher gegen Schnarchen. Seit dem wurden 8 weitere Systeme in Österreich eingepflanzt. Der einzige Nachteil: Menschen mit dem eingesetzten System konnten sich keiner MRT-Untersuchung mehr unterziehen, weil der Schrittmacher mit dem starken Magnetfeld der MRT nicht kompatibel war.

Kompakteres Modell

Seit April 2018 gibt es aber ein neues Modell des Zungenschrittmachers, das nicht nur MRT-kompatibel ist, sondern auch kleiner und kompakter als das alte Modell. Am Donnerstagmorgen wurde der neue Schrittmacher zum ersten Mal in Österreich implantiert. In der Innsbrucker Universitätsklinik für HNO setzte man einem 65-jährigen das System unterhalb des Schlüsselbeins ein.

