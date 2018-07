Gemischte Reaktionen zu neuem UVP-Gesetz

Die Vorlagen zum Standortentwicklungsgesetz sind seit Mittwoch beschlossen. Die Reaktionen in Tirol, das durch die zahlreichen Großprojekte besonders betroffen ist, fallen sehr unterschiedliche aus.

Nachdem der Ministerrat die Vorlagen für das Standortentwicklungsgesetz beschlossen hat, zeigt sich LH Günther Platter erfreut. Die Grünen äußerten hingegen starke Bedenken

„Die Hürden schrumpfen“

Günther Platter freut sich über die Vorlagen des neuen Gesetzes, weil er darin einen Schritt sieht, der zu einer Beschleunigung von Verfahren führt. Die „Hürden für die Realisierung wesentlicher Investitionsvorhaben im Sinne der Öffentlichkeit“ würden dabei deutlich schrumpfen. Negativ-Beispiele in jüngster Vergangenheit hätten gezeigt, dass Handlungsbedarf bestehe. Demnach habe Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) seine volle Unterstützung. Die Verfahrensverzögerungen, langen Vorlaufkosten und Vorlaufzeiten bei großen Infrastrukturprojekten würden niemanden helfen, so Platter.

„Schnapsidee“ meint Grünen-Klubobmann

Der Klubobmann der Grünen, Gebi Mair, ortet in dem Beschluss eine „wirtschaftshörige Bundesregierung“, die Geschenke an Industrieunternehmen zulasten der Bürger und Umwelt verteile. Das Durchwinken von Projekten nach 18 Monaten hält er für eine „Schnapsidee“. Mair argumentiert mit einem Vergleich: „Wenn in einem Strafprozess nach 18 Monaten kein Urteil gefällt ist, dann geht der Räuber auch nicht automatisch frei“.

Der Klubobmann sieht die Ursache für die lange Dauer der Verfahren bei den Projektanten. Die Verfahren dauern immer dann lang, wenn die Unterlagen schlampig eingereicht werden.

Als Alternative schlägt Mair vor, die Abteilungen personell aufzustocken. „Wenn es mehr Amtssachverständige gibt, können alle Verfahren auch schneller bearbeitet werden“, so Mair.