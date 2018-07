Anrainerin holt Hilfe nach Schreien aus dem Wald

In Thiersee ist in der Nacht auf Mittwoch ein 29-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Eine Anrainerin holte Hilfe, nachdem sie Schreie gehört hatte.

Kurz nach Mitternacht um 0.17 Uhr ging ein Notruf an die Leitstelle Tirol. Eine Anrainerin, die in der Nähe der Unfallstelle an der Landesstraße wohnt, meldete, dass sie Hilfeschreie aus dem Wald höre.

ZOOM Tirol

Unfallspuren führten zum Schwerverletzten

Die alarmierten Helfer stießen an der L37, der Thiersee Straße, auf Unfallspuren und fanden zwischen den Bäumen unterhalb der Fahrbahn ein Autowrack. Der Lenker war eingeklemmt und schwerverletzt. Die Feuerwehr konnte den 29-jährigen Einheimischen mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Der Unfallhergang ist bisher völlig unklar.