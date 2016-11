Licht ins Dunkel-Empfang für Großspender

ORF und Land Tirol haben sich am Mittwoch bei den Großspendern und freiwilligen Helfern der ORF-Hilfsaktion Aktion Licht ins Dunkel bedankt. Bei einem Empfang im Studio 3 wurde auch stolze Spenden-Bilanz für Tirol gezogen.

Im Landesstudio Tirol in Innsbruck sagten der ORF und das Land Tirol Danke an alle heimischen Großspender der Hilfsaktion Licht ins Dunkel. Diese tragen mit erfahrungsgemäß rund 40 Prozent entscheidend zum Spendenaufkommen bei. Letztlich kommt es aber auch kleine und kleinste Beträge an.

Allein im vergangenen Jahr spendeten die Tirolerinnen und Tiroler Licht ins Dunkel 1,015 Millionen Euro. Österreichweit wurden 439 Projekte aus der Sozial- und Behindertenhilfe gefördert.

34 Projekte in Tirol unterstützt

2015/16 unterstützte Licht ins Dunkel 34 Projekte in Tirol – darunter den Umbau des Wohnhauses Ampass der Lebenshilfe, die EULE - Therapie und Förderzentrum Telfs bzw. Imst und die Krisenberatung Osttirol für die individualpsychologische Krisenberatung und Akuthilfe - mehr dazu in Projekte in Tirol (lichtinsdunkel.ORF.at)

ORF

Großer Dank an das Publikum

Die bekannt hohe Spendenbereitschaft in Tirol ist ein Langzeit-Phänomen, erklärte ORF-Tirol Landesdirektor Helmut Krieghofer. „Wir können nach über 40 Jahren Licht ins Dunkel für Tirol sagen, mehr als 30 Millionen Euro hat die Tiroler Bevölkerung gespendet für in Not geratene Familien. Im Konzert der Bundesländer ein ganz tolles Ergebnis, wir können nur Danke sagen!“

Eva Radinger, Geschäftsführerin Licht ins Dunkel Die Tirolerinnen und Tiroler würden nicht auf die Menschen vergessen, die dringend Hilfe bräuchten.

Bilder und Skulpturen werden versteigert

Seit Mittwoch sind im Foyer des ORF-Landesstudios Tirol am Rennweg jene Bilder und Skulpturen ausgestellt, die Tiroler Künstlerinnen und Künstler heuer für die Licht ins Dunkel zur Verfügung stellen. Die Werke werden zugunsten der ORF-Hilfsaktion versteigert.

Versteigerung für Licht ins Dunkel Alle Details zur Spendenaktion und zu den einzelnen Exponaten erfahren Sie in Kürze hier in tirol.ORF.at

Neujahrsentschuldigungskarte

Nach dem großen Erfolg der Entschuldigungskarte des Künstlers Franz Mölk im vergangenen Jahr belebte der Innsbrucker Innenstadtverein den Brauch wieder und legte heuer zum zweiten Mal eine Neujahrs-Entschuldigungskarte auf - mehr dazu in Entschuldigungskarte für den guten Zweck.

Link: