150 Millionen für AK Mitglieder

Die Arbeiterkammern setzten künftig auf die Digitalisierung ihrer Leistungen. 150 Millionen Euro sollen dafür investiert werden. Für Tirols Arbeitnehmer-Familien soll das laut AK mehr Leistung für das gleiche Geld heißen.

Die Digitalisierung ist zentrales Thema des Zukunftsprogramms der AK. Die bisherigen Maßnahme zum digitalen Wandel kamen vorrangig den Unternehmen zugute. In Zukunft sollen auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der Digitalisierungs-Offensive profitieren. Dafür bringen die Arbeiterkammern nun 150 Millionen Euro aus eigenen Mitteln auf.

Gute Aussichten für Tirols Arbeitnehmer

„Für Tirol bedeutet dies, dass dieser Digitalisierungs-Fond in enger Kooperation mit Land Tirol, den Sozialpartnern und den lokalen Bildungsanbietern eingerichtet wird“, erklärt Tirols AK Präsident Erwin Zangerl. Ziel dieser Reformmaßnahme sei es, die speziellen Bedürfnisse sowie die beruflichen Herausforderungen der Arbeitnehmerschaft zu lösen. Eine weiterer wichtiger Bestandteil der Zukunftsplanung ist ein Projektfonds zur Förderung diverser Initiativen, die Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsbedingungen verbessern sollen.

ORF.at/Hermann Hammer

Mehr Leistung für das gleiche Geld

Der AK Mitgliedsbeitrag beträgt bei einem durchschnittlichen Einkommen sieben Euro netto. Eine Senkung des Beitrages würde Mitgliedern nur wenige Euro ersparen, jedoch einiges mehr an AK Leistungen kosten. Laut einer Aussendung der AK sind die Mitglieder mit dem momentanen Beitrag zufrieden. Daher setzen die Arbeiterkammern nun auf das Prinzip von mehr und verbesserter Leistung für das gleiche Geld.

Mit der Dialoginitiative "Wie soll Arbeit..?, wurden die Mitglieder der AK aktiv in die Gestaltung des Zukunftsprogramms eingebunden. Mehr als eine Million Mitglieder der Arbeitnehmerschaft konnten mit der Initiative erreicht werden. Dabei wurden verschiedene Bedürfnisse und Anliegen aufgezeigt. In diesen Bereichen will die AK ihre Leistungen künftig intensivieren.