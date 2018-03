Anmeldungen für Journalismusakademie

Nach den erfolgreichen ersten fünf Akademielehrgängen geht die Tiroler Journalismusakademie heuer in die sechste Runde. Anmeldungen sind bis 30. Mai möglich. Der Grundlehrgang beginnt am 27. August und dauert bis 28. September.

Die Tiroler Journalismusakademie bietet eine maßgeschneiderte Ausbildung auf höchstemn Niveau für angehende Journalistinnen und Journalisten an. Medienexperten, Wissenschaftler und Journalisten geben im Rahmen der Grundausbildung ihr Wissen weiter.

Ausbildung mit hohem Praxisbezug

„Es gelingt der Tiroler Journalismusakademie, jungen Talenten ein gutes Rüstzeug für ihren Berufseinstieg in Redaktionen und Kommunikationsabteilungen von Unternehmen mitzugeben“, sagt Ronald Zecha, Lehrgangsleiter der Tiroler Journalismusakademie. Wichtigste Erfolgsfaktoren der Akademie seien dabei die Qualität der Lehre sowie der hohe Praxisbezug - unter anderem in Redaktionen des ORF Tirol.

ORF

Dreistufiges Aufnahmeverfahren

Die Ausbildung besteht aus drei Abschnitten: Nach einem zweistufigen Aufnahmeverfahren, für das sich Interessierte bis 30. Mai 2018 mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bewerben können, werden maximal zwölf Interessierte zum fünfwöchigen Grundlehrgang zugelassen. Die besten sechs Absolventinnen bzw. Absolventen können nach der Grundausbildung mit einem sechsmonatigen Praktikum beginnen, in dem sie jeweils drei zweimonatige Praxisblöcke in verschiedenen Tiroler Redaktionen absolvieren und so erste journalistische Erfahrungen sammeln.

Umfassender Lehrplan

Im Lehrplan des Grundlehrgangs stehen das journalistische Formulieren, das Erlernen journalistischer Grundtechniken für Print-, Online und Rundfunkjournalismus, theoretische Grundlagen der Medienkommunikation, Medienrecht oder Medienethik sowie die Darstellungsformen Nachricht, Bericht, Kommentar, Reportage und Interview.

Medienübergreifende Ausbildungsstätte

Die Träger der Tiroler Journalismusakademie – ORF Tirol, „Tiroler Tageszeitung“, „Kronen Zeitung“, Tiroler „Bezirksblätter“, Target Group, das Land Tirol, die Wirtschafts-, Arbeiter- und Landwirtschaftskammer sowie die Industriellenvereinigung Tirol – übernehmen die finanzielle Hauptlast, für die Teilnehmer bleibt ein Beitrag von 800 Euro. Die Organisation erfolgt über die Volkshochschule zusammen mit weiteren Erwachsenenbildungseinrichtungen.

Tiroler Journalismusakademie auf einen Blick:

Zielgruppe: Junge, talentierte Personen, die sich für einen Beruf als Journalist bzw. Journalistin interessieren

Junge, talentierte Personen, die sich für einen Beruf als Journalist bzw. Journalistin interessieren Fünfwöchiger Grundlehrgang von 27. August bis 28. September 2018 in Innsbruck

von 27. August bis 28. September 2018 in Innsbruck Praxisteil beginnt anschließend an den Grundlehrgang für sechs Personen, die sich besonders qualifizieren. Er umfasst je drei zweimonatige Praxisblöcke in verschiedenen Redaktionen.

beginnt anschließend an den Grundlehrgang für sechs Personen, die sich besonders qualifizieren. Er umfasst je drei zweimonatige Praxisblöcke in verschiedenen Redaktionen. Bewerbung bis 30. Mai 2018 mit Lebenslauf und einseitigem Motivationsschreiben an die Tiroler Journalismusakademie, p. A. Volkshochschule Tirol, Marktgraben 10, 6020 Innsbruck oder an service@journalismusakademie.com. Der erste Teil des Aufnahmeverfahrens findet am Freitag, 8. Juni (Assessment Center) statt, die Hearings dann am 15. Juni. Höchstens zwölf Personen können am Grundlehrgang teilnehmen.

bis 30. Mai 2018 mit Lebenslauf und einseitigem Motivationsschreiben an die Tiroler Journalismusakademie, p. A. Volkshochschule Tirol, Marktgraben 10, 6020 Innsbruck oder an service@journalismusakademie.com. Der erste Teil des Aufnahmeverfahrens findet am Freitag, 8. Juni (Assessment Center) statt, die Hearings dann am 15. Juni. Höchstens zwölf Personen können am Grundlehrgang teilnehmen. Teilnahmebeitrag: 800 Euro

