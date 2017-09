Live-Diskussion zu möglicher Olympiabewerbung

Am 15. Oktober entscheiden die Tirolerinnen und Tiroler in einer Volksbefragung über eine mögliche Bewerbung für die olympischen Winterspiele 2026. Heute diskutiert Sybille Brunner mit Befürwortern und Gegnern einer Bewerbung.

Live dabei bei der Arena

per E-Mail studio3.arena@ORF.at

per Facebook oder auch live in Radio Tirol