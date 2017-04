Erhebliche Waldbrandgefahr in Osttirol

Durch die geringen Niederschläge in den letzten Wochen ist die Gefahr von Waldbränden in Osttirol stark angestiegen. Offenes Feuer ist per Verordnung verboten. Das Land warnt am Freitag generell vor einer erhöhten Gefahr und bittet um Achtsamkeit.

Wenig Niederschlag, viel Sonne und hohe Temperaturen haben die Böden in Osttirol austrocknen lassen. Schon eine weggeworfene Zigarette könnte einen Waldbrand auslösen, warnen Experten.

zeitungsfoto.at

Zusatzverordnung verbietet offenes Feuer

Aufgrund der hohen Waldbrandgefahr hat die Bezirkshauptmannschaft Lienz zusätzlich eine Verordnung erlassen, die das Entzünden von Feuer im Wald und in dessen Gefährdungsbereich bis zur Entspannung der Situation gänzlich verbietet. „Ich appelliere an alle, sich an die Verordnung zu halten. Jede und jeder soll sich der Gefahr bewusst sein und kein offenes Feuer im Freien entzünden. Besonders gefährdet sind im Augenblick die sonnseitigen Hanglagen“, klärt Bezirkshauptfrau Olga Reisner auf.

Wer einen Waldbrand entdeckt, sollte umgehend die Feuerwehr verständigen, sich in sichere Entfernung begeben und dort auf das Eintreffen der Einsatzkräfte warten, um sie bei Bedarf einzuweisen.

