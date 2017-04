Mutmaßlicher Mordauftrag: Ex-Polizist vor Gericht

Zu einem aufsehenerregenden Prozess kommt es am Donnerstag am Landesgericht in Innsbruck. Ein ehemaliger Polizist, später Chef einer Security-Firma, ist wegen versuchter Bestimmung zum Mord angeklagt. Er soll Geld für einen Mord geboten haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen vor, einem Bekannten 5.000 Euro für die Ermordung des Ex-Freundes seiner 28-jährigen Lebensgefährtin geboten zu haben. Hintergrund der Anstiftung könnte ein Sorgerechtsstreit gewesen sein. Ein tschetschenischer Mitarbeiter der Sicherheitsfirma hätte den Auftrag ausführen sollen.

Ex-Mitarbeiter brachte Stein ins Rollen

Zudem soll der Tschetschene einen weiteren Auftrag erhalten haben - nämlich einen Türsteher zu verprügeln. Dazu kam es allerdings nicht, dafür erzählte der Tschetschen dem Türsteher von den diversen Aufträgen seines Chefs. Der Türsteher - ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter in der Security-Firma des Angeklagten - gab dies im Zuge einer Zeugenaussage zu Protokoll und brachte die Ermittlungen ins Rollen - mehr dazu in Ex-Polizist soll hinter Mordauftrag stehen.

Ex-Polizist und Freundin bereits einmal verurteilt

Das Pärchen wurde im Vorjahr am Landesgericht bereits wegen Drogenhandels verurteilt. Der 44-Jährige fasste zwei Jahre Freiheitsstrafe aus, seine Lebensgefährtin 18 Monate. Sie sollen gemeinsam seit Sommer 2014 Cannabis nach Tirol gebracht haben - mehr dazu in Zwei Jahre unbedingte Haft für Ex-Polizisten.

Im Fall eines neuerlichen Schuldspruchs droht dem Ex-Polizisten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Seiner Freundin drohen bis zu fünf Jahre Haft.

