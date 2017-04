Lem „Vox“ Enzinger in Tirol am Beat

„Lemonblues“ heißt das neue Projekt des Innsbrucker Sängers Lem „Vox“ Enzinger. Der ehemalige Leadsänger von „No Bros“, „Schubert“ und „U8“ will beweisen, dass er nicht zum alten Eisen gehört.

Sendungshinweis „Tirol am Beat“, 20.4., 19.00 Uhr; Wiederholung: 23.4., 18.00 Uhr. Außerdem ist die Sendung als Podcast nachzuhören.

Enzinger wird seine neue Band „Lemonblues“ (bzw. „Lem-on-Blues“) nächste Woche bei einem Konzert vorstellen. Am 6. Mai im Innsbrucker „Livestage“ wird das Quintett durch die Musikgeschichte rocken. Cooler Sound und jede Menge Spaß sind garantiert. Schon diese Woche ist Lem „Vox“ Enzinger zu Gast bei Klaus Horst in „Tirol am Beat“.

Lemonblues live:

Samstag, 6. Mai, 21.00 Uhr, Livestage, Innsbruck

LEMONBLUES are:

Lem Vox - voice

Raimund Schmid - guitars

Robert Danler - guitars

Stefan Stumvoll - bass

Walter Mathes - drums

„Tirol am Beat“ wird wöchentlich am Donnerstag von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Wiederholung am Sonntag von 18.00 bis 19.00 Uhr in ORF-Radio Tirol gesendet und ist Forum und Anlaufstelle für alle Tiroler Musikerinnen und Musiker abseits von Volks- und Blasmusik, ein Magazin für Tiroler Rock, Pop, Blues, Jazz, Liedermacher etc….