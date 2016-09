Einblicke in das Leben von Flüchtlingen

Der 30. September wurde von der UNHCR, dem Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen, als „Langer Tag der Flucht“ ausgerufen. In Tirol bietet dieser Tag vielerorts Begegnungsmöglichkeiten mit Flüchtlingen.

In Tirol leben derzeit 6.400 Flüchtlinge. Betreut werden sie von den „Tiroler Sozialen Diensten“ die den „Lange Tag der Flucht“ zum Anlass nehmen, um den Tirolerinnen und Tirolern eine Gelegenheit zu bieten, in Kontakt mit den schutzsuchenden Menschen zu treten und sich selbst ein Bild davon zu machen, wie Asylwerber in unserem Land leben, was sie bewegt, welche Sorgen und Ängste sie haben.

Aktivitäten in acht Bezirken

Das Angebot, das sich die Sozialen Dienste gemeinsam mit den Asylwerbern ausgedacht haben, reicht von Lesungen und spannenden Vorträgen bis hin zu Kinderfesten und kulinarischen Spezialitäten. Auch Shuttledienste werden angeboten.

Dass diese Angebote gut angenommen werden, hat eine Veranstaltung in der Traglufthalle in Hall gezeigt oder ein Tag der offenen Tür in Sistrans. Dementsprechend hofft man seitens der Sozialen Dienste, dass auch an den kommenden beiden Tagen viele Tirolerinnen und Tiroler die Gelegenheit zu spannenden Begegnungen mit Asylwerbern nutzen.

Wissen um die Sorgen schafft Verständnis

„Indem die einheimische Bevölkerung über Fluchtgründe, aber auch das Leben in einer Tiroler Asylunterkunft Bescheid wissen, werden auch ihrerseits Vorurteile, Sorgen und Ängste abgebaut“, weiß Georg Mackner von den Sozialen Diensten. Damit werde - gemeinsam mit den Integrationsmaßnahmen – das gegenseitige Verständnis vertieft und ein weiterer wichtiger Beitrag zu einem friktionsfreien Zusammenleben in unserem Land geleistet, so Mackner.

Link: