Welt-Herz-Tag: Radeln für Herzkinder

Mit rund 45 Prozent der Todesfälle stellen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems die weltweit häufigste Todesursache in Industrieländern dar. Am Welt-Herz-Tag am Donnerstag kann in Innsbruck zu Gunsten herzkranker Kinder geradelt werden.

Rehamed-Tirol und der Verein Herzkinder nützen den Welt-Herz-Tag am 29. September, um auf die Herzgesundheit von Jung und Alt hinzuweisen: „Ein Großteil der Herz-Kreislauf-Erkrankungen wäre durch richtige Präventionsmaßnahmen und die entsprechende Gesundheitsförderung vermeidbar“, weiß der Kardiologe im Rehamed-Tirol, Rudolf Pfister.

Gezielte Therapie parallel zum Alltagsleben

Rehamed-Tirol als erstes Zentrum für ambulante kardiale und pulmonale Rehabilitation in Tirol behandelt bereits seit 2012 erfolgreich knapp 1.500 Patienten professionell und interdisziplinär nach der medizinischen Trainingslehre. Die Patienten werden durch gezielte Therapiepläne, abhängig von der individuellen Situation, nach Herz- und Gefäßoperationen ambulant betreut. Dadurch verbleiben sie im gewohnten familiären und beruflichen Umfeld und werden nicht durch die Behandlung aus dem Alltagsleben gerissen.

Verein Herzkinder hilft Betroffenen

„Nicht alle Menschen haben aber dasselbe Glück, von Geburt an mit einem gesunden Herzen das Licht der Welt zu erblicken“, gibt Pfister zu bedenken.

Hier setzt der Verein Herzkinder Österreich ein Zeichen und unterstützt tatkräftig und erfolgreich betroffene Kinder und deren Eltern. Herzkinder Österreich stellt Kontakte für Betroffene her, beschafft konkrete Informationen und organisiert eine Reihe von Aktivitäten wie Herzkindertreffen, Sommerwochen und Feriencamps, Informationsabende, Vorträge und vieles mehr.

Radeln für guten Zweck im Herzen Innsbrucks

Rehamed-Tirol hat daher am Welt-Herztag auch eine Spendenaktion zur Unterstützung des Vereines Herzkinder ins Leben gerufen. Am 29. September werden zwischen 10.00 und 13.00 Uhr in der Maria Theresien Straße Passanten die Möglichkeit haben etwas für ihre Herzgesundheit zu tun – und dabei Spenden zu generieren. Rehamed-Tirol spendet nämlich für jede geradelte Minute am Ergometer fünf Euro an den Verein Herzkinder.

„Wir wollen am Welt-Herztag nicht nur für unser Herz radeln, sondern auch für das herzkranker Kinder“, freut sich Martin Pichler, Ansprechpartner der Herzkinder in Tirol, auf die Spendenaktion.

