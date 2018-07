Schüler stürzt sieben Meter von Ruinenmauer

Ein ungarischer Schüler ist am Dienstag am Schlossberg in Rattenberg von einer Ruinenmauer ca. sieben Meter abgestürzt. Der 17-Jährige wurde mit dem Tau geborgen und schwer verletzt in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

Der ungarische Gymnasiast war mit seiner Klasse im Rahmen einer Exkursion in Rattenberg. Er begab sich in der Freizeit rund um die Mittagszeit mit seinen Klassenkameraden auf den Schlossberg. Bei den Ruinen des Oberen Schlossbergs wollte der 17-Jährige Kameraaufnahmen machen. Er kletterte auf eine Ruinenmauer, rutschte offenbar aus und stürzte ca. sieben Meter in ein bewaldetes, steil abfallendes Gelände ab. In einem Graben kam der Jugendliche zu liegen.

ZOOM.Tirol

Der Schüler musste mittels Tau geborgen werden. Laut Polizei zog er sich schwere Verletzungen an der Lendenwirbelsäule und am linken Handgelenk zu.