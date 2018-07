Weiter Aufregung um Bär in Pfunds

Weiterhin für Aufregung sorgt ein Bär, der sich bei Pfunds im Bezirk Landeck herumtreibt. Der Bär war im Radurschltal unterwegs und wurde mittlerweile im Grenzgebiet zur Schweiz gesichtet.

Natürlich gebe es Bedenken in der Bevölkerung, sagt der Pfunderer Bürgermeister Rupert Schuchter. Zuletzt soll der Bär auch im Tal in der Nähe des Radweges Via Claudia Augusta aktiv gewesen sein und einen Bienenstock angegriffen haben - mehr dazu in Bär zerstörte Bienenstock im Oberland. Dort befänden sich viele Spazierwege, auch Schulen würden nachfragen, ob sie noch in den Wald gehen können.

Herbert Hueber

Hoffen auf DNA-Spuren

Das erste Mal sei das Tier auf fast 2.000 Metern Seehöhe aufgefallen. Innerhalb einer Woche hatte er denselben Bienenstock dann zwei Mal angegriffen, heißt es bei der Polizei. Man hoffe nun auf Spuren, um mittels DNA Abgleich feststellen zu können, um welchen Bären es sich handelt. Mittlerweile gibt es von dem Bären ein Foto und ein Video. Das Foto soll im zur Schweiz gehörenden Nachbarort Samnaun entstanden sein. Das Video wurde hingegen oberhalb von Pfunds beim Weiler Kobl gemacht.