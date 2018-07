Ein Schutzraum für Kinder bei der Polizei

In der Bozner Quästur, also der Polizeidirektion, ist ein sogenanntes „Regenbogen-Zimmer“ eingerichtet worden. Es ist für Kinder gedacht, die Zeugen oder Opfer von Verbrechen wurden, oder die bei der Polizei auf ihre Eltern warten.

Eine Quästur ist ein wenig einladender Ort für Kinder. Die vielen Räume und langen Gänge können bedrohlich wirken, vor allem wenn die Kinder aus einer psychisch belastenden Situation kommen. Die Kleinen sollen nicht am Gang warten müssen, wenn etwa die Mutter Anzeige wegen Stalkings oder Gewalt in der Familie erstattet und nicht will, dass das Kind alles mithört.

In dieser schwierigen Situation weiß die Mutter das Kind im Nebenraum in Sicherheit. Denn der ist nicht nur kindgerecht eingerichtet, es gibt auch Polizeibeamtinnen, welche die Kinder betreuen. Spielsachen und Bücher sollen die Kinder ablenken, ein großer, an die Wand gemalter Superheld soll ihnen Mut machen.

Auch für Befragung von Kindern gedacht

„Es gibt Situationen, in denen Kinder als Zeugen oder auch als Opfer aussagen müssen. Auch dafür ist dieser ruhige und friedliche Raum geschaffen worden“, sagt Patrizia Daidone, UNICEF-Vertreterin in Bozen. Die Kinderschutzorganisation UNICEF und der Polizeidirektor haben gemeinsam an der Entstehung der Regenbogenzimmers gearbeitet.

Rund 50 Fälle mit Minderjährigen und 15 Strafanträge wegen Stalkings hat das Büro für Minderjährige und Stalking in diesem Jahr bereits bearbeitet.