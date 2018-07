Bisher relativ wenige Verkehrstote

Auf den Tiroler Straßen sind heuer im ersten Halbjahr zwölf Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das ist ein ähnlich niedriger Wert wie im Vorjahr. In den letzten Jahrzehnten sind die Zahlen stark zurückgegangen.

Bei der Polizei betont man, dass jeder Verkehrstote einer zu viel ist. Trotzdem zeigt man sich zufrieden, dass es nach der positiven Entwicklung im Vorjahr bei den tödlichen Unfällen keine großen Zuwächse gegeben hat.

Weniger Tote trotz mehr Verkehr

Vor nicht einmal 20 Jahren waren in Tirol noch 100 Verkehrstote und mehr jährlich zu verzeichnen. Seither sind laut Polizei die Straßen deutlich sicherer geworden: Denn obwohl der Verkehr insgesamt zugenommen hat, ist die Zahl der Unfallopfer deutlich zurückgegangen. Im gesamten vorigen Jahr sind in Tirol 29 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, im ersten Halbjahr gab es dabei elf Verkehrstote, das war ein absoluter Tiefstwert. Heuer im ersten Halbjahr gab es zwölf Verkehrstote in Tirol.

Sicherere Autos, bessere Notfall-Medizin, Maßnahmen wie der Probeführerschein und letztlich auch verstärkte Kontrollen sind für die Polizei Gründe dafür, dass die Zahl der tödlichen Unfälle in den beiden vergangenen Jahrzehnten insgesamt deutlich zurückgegangen ist.

Link: