Jugendlicher Raser von Zivilstreife gestoppt

Eine Zivilstreife hat am Samstag in Buch in Tirol (Bezirk Schwaz) einen jugendlichen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 17-jährige Besitzer eines Probeführerscheins war mit seinem Pkw mit 146 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs.

Der 17-Jährige fuhr am Samstag gegen 8.45 Uhr auf der Tirolerstraße B171 Richtung Unterland. Dabei überschritt er bei seiner Autofahrt im Gemeindegebiet von Buch in Tirol das vorgegebene Tempolimit von 70 km/h um mehr als das Doppelte. Wie eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung feststellte, war er mit 146 km/h unterwegs.

Dem Jugendlichen wurde sofort der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wird er bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.