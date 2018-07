Günther Platter zehn Jahre Landeshauptmann

Seit dem 1. Juli 2008 ist Günther Platter (ÖVP) Tiroler Landeshauptmann. Damit ist der 64-Jährige nach Eduard Wallnöfer der am längsten amtierende Tiroler Landeschef. Ein Ende der Ära Platter ist nicht in Sicht.

Vor seiner Wahl zum Landeshauptmann hatte der gelernte Buchdrucker und Gendarm aus Zams fünfeinhalb Jahre in vorderster Reihe „auf dem Wiener Parkett“ verbracht, wie er mitunter gerne betont - zunächst als Verteidigungsminister im zweiten schwarz-blauen Kabinett Wolfgang Schüssels, schließlich als Innenminister in der rot-schwarzen Regierung unter dem damaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ).

APA/Roland Schlager

2008 Rückkehr nach Tirol

Im Jahr 2008 kehrte der frühere Nationalratsabgeordnete nach Tirol zurück. Die schwere Schlappe bei der Landtagswahl mit dem erstmaligen Verlust der absoluten Mehrheit brachte Landeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP) zu Fall, Platter positionierte sich geschickt im Kampf um die Nachfolge und landete schließlich im Chefsessel.

APA/Robert Parigger

Günther Platter wurde am 1. Juli 2008 im Landtag erstmals zum Tiroler Landeshauptmann gewählt, dabei setzte er die Koalition mit den Sozialdemokraten fort.

Erstmals Koalition mit Grünen in Tirol

Die Landtagswahl im Jahr 2013 brachte zwar mit 39,35 Prozent das bis dato schlechteste Ergebnis der Schwarzen in Tirol, Platter sorgte aber mit der Bildung der ersten schwarz-grünen Landesregierung für einen Paukenschlag - mehr dazu in ÖVP und Grüne besiegeln Koalition (tirol.ORF.at, 13.5.2013).

APA/Thomas Böhm/TT

ÖVP wieder über 44 Prozent

Fünf Jahre später - im Februar 2018 - fuhr Platter mit 44,26 Prozent (plus 4,91 Prozentpunkte) für die ÖVP seinen bisher größten politischen Sieg ein - mehr dazu in ÖVP legt deutlich zu, SPÖ vor FPÖ. Danach koalierte er erneut mit den Grünen.

APA

Ob es sich nunmehr um seine letzte Amtsperiode handelt, bleibt offen. Von Amtsmüdigkeit des zweifachen Familienvaters war bisher jedenfalls nichts zu spüren. Ob er allerdings so lange in der Position des Landeshauptmanns wie Eduard Wallnöfer bleiben wird, ist wohl mehr als ungewiss, denn Wallnöfer war von 1963 bis 1987 - also 24 Jahre lang - Landeshauptmann Tirols.