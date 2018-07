Erneut Großbrand in Erpfendorf

In der Nacht auf Sonntag hat die Feuerwehr in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel) zu einem Großbrand ausrücken müssen. Der Wirtschaftsteil eines Bauernhauses stand in Flammen. Zuletzt hatte es in der Gemeinde schon mehrfach gebrannt.

Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Erpfendorf von einer Bewohnerin des brennenden Bauernhauses alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand das landwirtschaftliche Gebäude bereits in Vollbrand, schilderte Feuerwehrkommandant Rupert Oblasser. Die Feuerwehren aus der ganzen Region waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Vier Personen ins Krankenhaus

Das Feuer war im Wirtschaftsteil des Hofes ausgebrochen, griff dann auch über das Dach auf den Wohntrakt über. Die Bewohner, die sich rechtzeitig ins Freie retten konnten, wurden vom Roten Kreuz betreut. Vier Personen wurden mit leichten Verletzungen oder mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Der Bauernhof ist vorerst nicht bewohnbar.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Erpfendorf, Kirchdorf, Waidring, St.Johann, Kössen, Schwendt, Oberndorf, Going und aus Reith im Winkl (D). Auch das Rote Kreuz war mit vielen Mitarbeitern im Einsatz.

Brandserie in Erpfendorf

In Erpfendorf brannte es in den letzten Wochen bereits mehrfach - allein im Juni mussten die Feuerwehrleute zu vier Bränden ausrücken. Polizei geht davon aus, dass ein Brandstifter in Erpfendorf sein Unwesen treibt. Zuletzt wurde die Feuerwehr zu einem Brand bei der Firma Steinbacher Dämmstoffe gerufen - mehr dazu in Wieder Brand bei Steinbacher in Erpfendorf.