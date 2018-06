Garagen-Überfälle: Erneut lebenslänglich

Am Landesgericht ist am Freitag ein Kroate erneut zu lebenslanger Haft samt Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt worden. Der Mann hatte mehrere Frauen in bzw. bei Tiefgaragen angegriffen.

Insgesamt hat der 27-jhrige Mann drei Frauen überfallen, darunter Sissy Böhm, die Tochter des Schauspielers Karl Heinz Böhm. Unter anderem wegen versuchten Mordes wurde er bereits zu lebenslanger Haft samt Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt - mehr dazu in Lebenslange Haft im Tiefgaragenprozess. Der Oberste Gerichtshof hat dieses Urteil aber zum Teil aufgehoben, weshalb am Freitag erneut verhandelt werden musste.

zeitungsfoto.at

Kurze Beratung der Geschworenen

Im Schwurgerichtssaal ging es am Freitag noch einmal um das psychiatrische Gutachten und die Strafhöhe. Die Sachverständige Adelheid Kastner bekräftigte einen direkten Zusammenhang zwischen einer schweren Störung und den Angriffen kurz vor Weihnachten 2016. Nach kurzer Beratung wurde der Angeklagte erneut zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Der Kroate meldete sofort wieder Nichtigkeit und Berufung an.

Link: