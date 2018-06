Diskussion um Tempo 80 im Freiland

Die Einführung von Tempo 80 auf Freilandstraßen in Frankreich führt auch in Österreich zu Diskussionen. In Tirol hatte es Anfang der neunziger Jahre für drei Jahre lang schon Tempo 80 auf Freilandstraßen gegeben.

Vom Verkehrsministerium heißt es derzeit, in Österreich sei Tempo 80 nach französischem Vorbild kein Thema. Auch der ÖAMTC äußerte sich ablehnend. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) argumentiert hingegen mit dem hohen Unfallrisiko auf Freilandstraßen und fordert auch für Österreich eine Senkung der Höchstgeschwindigkeit.

Vom Verfassungsgericht aufgehoben

Das Verbot in Tirol Anfang der neunziger Jahre umfasste alle Straßen bis auf die Autobahnen und wenige Bereiche im restlichen Straßennetz. Eingeführt wurde es aus Umweltschutz- und Sicherheitsgründen. Trotz positiver Auswirkungen auf die Unfallzahlen hob der Verfassungsgerichtshof das Limit wieder auf. Die Gefahrensituation auf den Straßen müsse im Einzelnen geprüft werden, hieß es von dem Höchstgericht.

In Frankreich wird das Limit eingeführt, um die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle abseits der Autobahnen zu verringern. Auch in Tirol zeigt sich, dass die meisten Menschen bei Unfällen abseits der Autobahn ums Leben kommen. In Tirol kamen im Vorjahr 29 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, 21 davon abseits der Autobahn.

Österreich bei Verkehrstoten im Mittelfeld

In Frankreich lag das Risiko, bei einem Autounfall ums Leben zu kommen, bisher geringfügig höher als in Österreich. Laut den Zahlen des VCÖ kommen in Frankreich von einer Million Einwohner pro Jahr im Durchschnitt 53 Menschen ums Leben, in Österreich sind es 47. Österreich liegt damit im europäischen Mittelfeld.

Das höchste Risiko im Straßenverkehr ums Leben zu kommen gibt es in Rumänien, Bulgarien und Kroation. Das geringste Risiko für einen tödlichen Verkehrsunfall besteht in Norwegen. Dort kommen pro einer Million Einwohner durchschnittlich 20 Menschen ums Leben. In Norwegen gilt im Freiland Tempo 80 und auf Autobahnen meist Tempo 90.