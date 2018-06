Weltklasse der Dressur am Schindlhof

In vielerlei Hinsicht besonders ist das diesjährige Starterfeld beim internationalen Turnier in der Pferdedressur am Schindelhof. Neben der Nummer eins der Welt, Isabella Werth, und weiteren Top-Reitern, wird auch die Thailändische Prinzessin zu sehen. sein.

Isabella Werth ist die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten. Sie wurde sechs Mal Olympiasiegerin, ist siebenmalige Weltmeisterin und 14-fache Europameisterin.

Werth mit Top-Pferden im Einsatz

Isabell Werth stellt an diesem Wochenende ihre Top-Pferde Emilio (Nr. 3 der Welt) und Don Johnson (Nr. 6) im Alpen-Viereck vor. Neben Werth bringt die deutsche Bundestrainerin Monica Theodorescu eine starke Equipe mit Mannschaftsolympiasiegerin Dorothee Schneider – die gleichzeitig als Trainerin von Evelyn Haim-Swarovski agiert – an den Start.

Schindlhof

Mit dabei auch Lisa Müller, Ehefrau von Fußball-Noch-Weltmeister Thomas, der wieder zurück aus Russland möglicherweise so wie schon vergangenes Jahr am Schindlhof als Zaungast zu sehen sein wird. Ebenfalls wieder am Start ist Mannschaftsolympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Dorothee Schneider. Langjährige Gäste sind unter anderem der britische Teamreiter Emile Faurie und die dänische Teamreiterin und Nationaltrainerin Prinzessin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein.

Sichtlich wohl hat sich im letzten Jahr bei ihrer Premiere am Schindlhof die Thailändische Prinzessin Her Royal Highness Princess Sirivannavari Mahidol gefühlt, denn sie wird auch in diesem Jahr wieder in Fritzens zu sehen sein.

Auch Österreichs Top-Reiterin am Start

Insgesamt sind am Schindlhof heuer 55 Reiterinnen und Reiter aus 19 Nationen mit 74 Pferden in drei Touren und sieben Prüfungen zu sehen. Die Equipe aus Australien nutzt das CDI4* am Schindlhof als Qualifikationsturnier für die im September anstehenden Weltreiterspiele in Tryon (USA, 11.-23.9.).

Österreichs Team wird angeführt von Rekordstaatsmeisterin Victoria Max-Theurer und den Kaderreitern Astrid Neumayer, Christian Schumach, Evelyn Haim-Swarovski, Amanda Hartung, Renate Voglsang, Timna Zach.

Schindlhof

Programm

Freitag, 29. Juni 2018

8 Uhr, #1 FEI Prix St. Georges

12 Uhr, Einlaufbewerb (Team Test) Österreichische Meisterschaften (ÖM) Para-Dressur, alle Grade

13.30 Uhr, #2 FEI Grand Prix de Dressage – Qualifikation für Special

Samstag, 30. Juni 2018

7.30 Uhr, #3 FEI Intermediaire I

12 Uhr, 1. Teilbewerb (Individual Test) ÖM Para-Dressur, alle Grade

13.30 Uhr, #4 FEI Grand Prix de Dressage – Qualifikation für Musikkür

Sonntag, 1. Juli 2018

7.30 Uhr, #5 FEI Grand Prix Consolation für nicht qualifizierte Paare

9 Uhr, #6 FEI Grand Prix Special (mit den Top-15 aus #2)

12 Uhr, 2. Teilbewerb (Musikkür) ÖM Para-Dressur, alle Grade anschließend Schauprogramm und Prämierung „Wer trägt den schönsten Hut?“ moderiert von Mirjam Weichselbraun

14.30 Uhr, #7 FEI Grand Prix Musikkür (mit den Top-15 aus #4)

Siegerliste Manfred & Hilde Swarovski-Wanderpreis

1995 Bianca Kasselmann, GER

1996 Österreichische Staatsmeisterschaft Dressur – kein CDI

1997 Bianca Kasselmann, GER

1998 Christilot Boylen, CAN

1999 Markus Gribbe, GER

2000 Thorsten Dietz, GER

2001 Günther Seidel, USA

2002 Österreichische Staatsmeisterschaft Dressur – kein CDI

2003 Anja Plönzke, GER

2004 Rafael Soto Andrade, ESP

2005 Silvia Iklé, SUI

2006 Victoria Max-Theurer, AUT

2007 Victoria Max-Theurer, AUT

2008 kein Gesamtsieger, Musikkür fiel wegen Schlechtwetters aus

2009 Österreichische Staatsmeisterschaft Dressur - kein CDI

2010 Ulla Salzgeber, GER

2011 Carl Hester, GBR

2012 Carl Hester, GBR

2013 Valentina Truppa, ITA

2014 Victoria Max-Theurer, AUT

2015 Victoria Max-Theurer, AUT

2016 Isabell Werth, GER

2017 Isabell Werth, GER

Link: