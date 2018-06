Schwimm-EM: Tiroler will aufs Stockerl

Ab 4. Juli messen sich bei der Junioren Schwimm-EM in Helsinki die besten Schwimmathleten Europas. Darunter der 18-Jährige Tiroler Simon Bucher, der sich in Innsbruck auf den bevorstehenden Wettkampf vorbereitet.

Simon Bucher ist in seiner Altersklasse derzeit drittschnellster Europäer in der Schwimmdisziplin 50 Meter Schmetterling. Für den Schüler der Sporthandelsschule stehen wöchentlich acht Schwimm-Trainingseinheiten auf dem Programm. Neben rund 13 Stunden, die Bucher allwöchentlich im Wasser verbringt, absolviert er jede Woche drei Einheiten in der Kraftkammer.

Training nur von Mai bis September möglich

Die Vorbereitungen für die Junioren-Schwimmeuropameisterschaft absolviert Bucher in erster Linie im Tivoli Schwimmbad in Innsbruck, denn die optimalen Trainings-Bedingungen sind ausschließlich hier gegeben. In diversen Hallenbädern von Tirol gibt es nämlich nur Schwimmbecken mit einer Länge von 25 Metern. Somit ist das Training für 50 Meter Schmetterling nur von Anfang Mai bis Mitte September möglich - sehr zum Leidwesen der Schwimmvereine.

Fehlende Vorbilder für Tirols Nachwuchsschwimmer

Acht Tiroler Spitzenschwimmerinnen und Schwimmer wechselten in den letzten Jahren in den Osten Österreichs, aufgrund der fehlenden 50-Meter Halle. „Da gibt es ganz viele Schwimmer die weggegangen sind und uns als Vorbilder für den Tiroler Schwimmsport fehlen“, betont Wolf Grünzweig, der Schwimm-Trainer von Simon Bucher.

Noch trainiert Simon Bucher in Tirol, ob das so bleibt, wird sich zeigen. Für die Europameisterschaft hat der 18-Jährige hohe Ziele. Der Tiroler will ins Finale einziehen und auch eine Stockerl-Platzierung schließt er nicht aus.