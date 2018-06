Mehr Gewalt-Anzeigen an Tirols Schulen

An den Schulen wird Gewalt immer mehr zum Thema. Durch das Internet tritt auch psychische Gewalt zunehmend in den Vordergrund. Eine interaktive Veranstaltung am Innsbrucker Reithmann-Gymnasium widmete sich diesem Thema.

Im vergangenen Jahr gab es rund 90 Anzeigen wegen Körperverletzung an Tirols Schulen. In den Jahren zuvor war diese Zahl noch bedeutend niedriger. 2014 gab es lediglich 14 Schülerinnen und Schüler, die von körperlicher Gewalt betroffen waren.

Schulen und Elternhaus geben mehr Acht

Seit rund zehn Jahren wird in Tirol an 17 verschiedenen Standorten Schulsozialarbeit geleistet. Psychische und körperliche Gewalt werden dabei vermehrt zum Hauptthema in den Beratungen. Laut Philipp Bechter, Fachbereichsleiter für Schulsozialarbeit in Tirol, bedeute das allerdings nicht, dass Gewalt an den Schulen mehr werde. „Wir erklären uns die Zahlen eher dadurch, dass sowohl Schule als auch Elternhaus mehr darauf schauen und dementsprechend mehr Fälle aufscheinen“, so Bechter.

Weniger Hemmungen zuzuschlagen

Die Ergebnisse der Schulsozialarbeit in Wörgl und Kufstein zeigen sogar auf, dass sowohl Schüler als auch Lehrkräfte mit den neuesten Entwicklungen sehr zufrieden sind. Klassengemeinschaft und Schulklima habe sich deutlich verbessert. Was sich in den letzten Jahren allerdings verändert habe, sei das Ausmaß der Gewalt. Bei körperlichen Auseinandersetzungen sei die Hemmschwelle deutlich niedriger als früher, betont Bechter. Immer mehr komme es vor, dass sich eine Gruppe gegen Einzelpersonen wendet oder noch einmal zugeschlagen wird, wenn jemand bereits am Boden liegt.

Jeder dritte Schüler von Cyber Mobbing betroffen

Durch die sozialen Medien ist auch die psychische Gewalt zum relevanten Thema an Tiroler Schulen geworden. Whatsapp, Facebook und Co. machen es den Tätern leicht, über das Internet Gerüchte zu verbreiten oder unangenehme Bilder zu verschicken.

Bei einer interaktiven Veranstaltung am Innsbrucker Reithmann-Gymnasium wurde eben diese Thematik behandelt. „147 - Rat auf Draht“ und das SOS-Kinderdorf beteiligten sich an der Veranstaltung, um Schülerinnen und Schüler für das Thema zu interessieren und zu sensibilisieren. Wie wichtig ein solches Event für junge Menschen ist, zeigen aktuelle Umfragen von „Rat auf Draht“ zum Thema Cyber Mobbing: Rund 30 Prozent alle Schülerinnen und Schüler sind davon betroffen und etwa 27 Prozent aller Jugendlichen leiden unter sexueller Belästigung im Netz. Bei den Mädchen sind das sogar 40 Prozent.

Beratung und Prävention stellen hierbei die wichtigsten Faktoren dar, um Gewalt jeglicher Form an Schulen vorzubeugen. Es müssen jedoch nicht nur Schülerinnen und Schüler sensibilisiert werden, sondern auch Eltern und die Polizei.

