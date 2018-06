Bessere Luft in Tirol

Der Feinstaubanteil in der Luft ist im Vorjahr zurückgegangen. Die gemessenen Werte lagen an allen Messstellen unter den Grenzwerten. Wie der Jahresbericht zur Luftgüte darlegt, war allerdings die Belastung durch Stickstoffdioxid zu hoch.

So wie in den vergangenen Jahren ging auch im Vorjahr die Feinstaubbelastung der Tiroler Luft im Vorjahr weiter zurück. Die Jahresmittelwerte für die Feinstaubkomponente PM10, deren Partikeldurchmesser kleiner als zehn Mikrometer (µm) – also kleiner als zehn Millionstel Meter - sind, lagen an allen Messstellen unterhalb des Grenzwertes nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) von 40 Mikrometer/m³ und auch unterhalb des empfohlenen Wertes der Weltgesundheitsbehörde (WHO) von 20 Mikrometer/m³.

Feinstaubkomponente PM10 Teilchen, die kleiner als 10 Mikrometer (µm) und damit zehn Mal kleiner sind als die Dicke eines Haares, werden als atembarer Feinstaub bezeichnet (PM10).

19 fixe Messstellen in ganz Tirol

Die Tiroler Luftqualität wird dabei an 19 fix installierten Messstellen das ganze Jahr überprüft und dokumentiert. Die Messtellen befinden sich in Höfen, Heiterwang, Imst/A12, Innsbruck/Andechsstraße, Innsbruck/Fallmerayerstraße, Innsbruck/Sadrach, Innsbruck/Nordkette, Mutters/Gärberbach, Hall/Sportplatz, Vomp/Raststätte A12, Vomp/An der Leiten, Brixlegg/Innweg, Kramsach/Angerberg, Kundl/A12, Wörgl/Stelzhamerstraße, Kufstein/Praxmarerstraße, Kufstein/Festung, Lienz/Amlacherkreuzung und Lienz/Tiefbrunnen.

Silvesterfeuerwerk erhöht Tagesmittelwert

Ein ähnlicher Trend wie bei den Jahresmittelwerten zeigte sich auch bei den Tagesgrenzwerten. Nach dem IG-L darf der Grenzwert an 25 Tagen überschritten werden. Diese Zahl wurde aber bei weitem nicht erreicht. Hohe Tagesmittelwerte gab es im Vorjahr allerdings unter anderem wegen des Silvesterfeuerwerks.

Felipe verweist unter anderem auf Tempo 100

Die leicht positive Entwicklung zeige, dass die vom Land gesetzten Maßnahmen wie Tempo 100 in Abschnitten der A12 und A13 oder dem sektoralen Fahrverbot für Lkws richtig gewesen seien, so Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne). „Um aber langfristig unsere Tiroler Luft zu verbessern, bedarf es auch weitreichenderer Bemühungen. Die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene steht dabei im Mittelpunkt“, so die Landesrätin.

Weiter zu hohe Stickstoffdioxidbelastung

Während die Belastung durch die Feinstaubkomponente PM10 unter den Grenzwerten blieb, waren die Werte bei der Komponente Stickstoffdioxid (NO2), bei der der Straßenverkehr als Hauptemissionsquelle gilt, zu hoch, führte Walter Egger vom Fachbereich Luftgüte des Landes aus: „Diesbezüglich wurde an der Messstelle Vomp der EU-Grenzwert für das Jahresmittel von 40 µg/m³ um 14 µg/m³, in Mutters um 3 µg/m³ und in Kundl um 1 µg/m³ überschritten. Positiv ist hervorzuheben, dass dieser Grenzwert an der autobahnnahen Messstelle in Imst im Jahr 2017 um 6 µg/m³ unterschritten werden konnte.“

Wegen der hohen Werte müsse beim NO2 mit wirksamen Maßnahmen, die teilweise schon in Ausarbeitung seien, nachgeschärft werden, so Felipe. „Wir wollen aber auch die Messdatenerhebung flächendeckend aufstellen, damit wir noch mehr Luftqualitätsdaten erfassen können, um darauf aufbauend unsere Vorhaben zur Luftgüteverbesserung zu planen“.

