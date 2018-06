Nach Schüssen Großeinsatz in Hall

Ein Großaufgebot der Polizei ist Donnerstagfrüh in Hall im Einsatz gestanden. Grund war ein Mann, der offenbar im Zuge eines häuslichen Streits mehrere Schüsse abgegeben haben soll und dann mit der Waffe geflüchtet sei.

Die Ermittler sprechen von einem psychischen Ausnahmezustand eines jungen Mannes, der in einer Wohnung in Hall an eine Pistole gelangt sein dürfte. In der Wohnung seien dann auch mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an - unter anderem waren Spezialkräfte der Cobra mit einem schweren, gepanzerten Fahrzeug sowie der Polizeihubschrauber im bzw. über dem großräumig gesperrten Bereich um die Wohnung im Einsatz.

Zoom.Tirol

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Der bewaffnete, tatverdächtige junge Mann habe dann die Wohnung verlassen. Der Zugriff erfolgte laut Polizei gegen 6.30 Uhr. Verletzt wurde niemand. Nach der Festnahme wird die Polizei im Zuge von Vernehmungen den genauen Tathergang eruieren.