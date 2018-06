Tirols Fachhochschulen schlagen Alarm

Tirols Fachhochschulen warten dringend auf eine Verlängerung des Entwicklungs- & Finanzierungsplans. Dieser läuft Ende Juni aus. Vergeblich habe man bisher beim Wissenschaftsministerium um ein gespräch gebeten, heißt es am Mittwoch.

Es sei eine Minute vor Zwölf, richten sich heute die Vertreter des Management Center Innsbruck (MCI), der FH Kufstein und der FH Gesundheit in Tirol an die Öffentlichkeit. Sie sprechen im Hinblick auf den fehlenden Entwicklungs- & Finanzierungsplans von einer Planlosigkeit, die die Zukunft des Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts und die Chancen junger Menschen gefährde. So etwas habe es seit 20 Jahren nicht gegeben, so die Leiter der drei Einrichtungen Walter Draxl (FHG), Thomas Madritsch (FH Kufstein) und Andreas Altmann (MCI) unisono.

Valorisierung dringend notwendig

Laut Andreas Altmann müssten die Fördersätze für Studienplätze dringend der Inflation angepasst werden. Dies sei zuletzt 2016 passiert. Ohne Valorisierung der Fördersätze sei es praktisch unmöglich, entsprechendes Personal zu bekommen bzw. zu halten. Eine Abwanderung hochqualifizierten Wissenschaftspersonals ins Ausland wäre dann die Folge.

Zusätzliche Studienplätze gefordert

Die Verzögerungen beim Entwicklungs- & Finanzierungsplans betrifft alle Fachhochschulen Österreichs. Jährlich müssen dort rund 50.000 Bewerber für einen Studienplatz abgewiesen werden - allein in Tirol 5.000. Deshalb sei es zwingend notwendig, die FHs auszubauen. Schließlich würden dort junge Menschen ausgebildet, die die Wirtschaft dringend benötigt, erklärt Altmann gegenüber tirol.ORF.at.

Forschungsaufträge müssten abgelehnt werden

Längst überfällig sei laut Altmann auch, dass seitens des Bundes die Finanzierung der Forschung nachhaltig sichergestellt werde. Allein am MCI laufen demnach derzeit 95 lösungsorientierte Forschungsprojekte, die direkt der Wirtschaft zu Gute kommen. Der Löwenanteil der Forschungsarbeit werde über Drittmittel finanziert, so Altmann. Etliche Forschungsaufträge müssten derzeit aber abgewiesen werden, weil Geld und Personal fehlen.

Die Leiter FHs erwarten sich jetzt eine rasche Reaktion seitens des Wissenschaftsministeriums. Bis jetzt habe es nämlich nicht einmal Gespräche geschweige denn Verhandlungen über einen neuen Entwicklungs- & Finanzierungsplans gegeben, so Altmann.

Links: