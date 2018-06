AAB fordert Sozialpartner einzubeziehen

In Sachen 12-Stunden-Tag fordern die Landtagsabgeordneten des Tiroler Arbeiter- und Angestelltenbundes der ÖVP Nachbesserungen. Die Bundesorganisation solle sich einsetzen, dass die Sozialpartner bei neuen Regelungen einbezogen werden.

Ein Gesetz über die Köpfe der Sozialpartner hinweg sei „nicht in Ordnung und unmöglich“, hieß es. Weiters müsse es für die geplanten Änderungen ein ordentliches Begutachtungsverfahren geben. Und auch die „Freiwilligkeit“ müsse konkret gesetzlich verankert und durch entsprechende Maßnahmen abgesichert werden.

Palfrader sagte bei der Betriebsrätekonferenz am Dienstag, sie sei eine Christlich-Soziale, aber das Christlich-Soziale finde sie in diesem Gesetzesentwurf nicht - mehr dazu in ÖGB: Resolution gegen 12-Stunden-Tag.

Scharfe Worte von Palfrader Richtung Wien AAB-Chefin Palfrader forderte den ÖAAB auf, Druck in Wien zu machen. Das Modell der Sozialpartnerschaft müsse erhalten bleiben.

An der 40-Stunden-Woche und an den Zuschlägen für Mehrarbeit dürfe nicht gerüttelt werden, forderten die Landtagsabgeordneten und Palfrader unisono.

AK-Zangerl droht mit Einleitung eines Verfahrens

Vollstes Verständnis bringe man seitens des Tiroler AAB auch der Tiroler Arbeiterkammer entgegen, die sich „vehement gegen die geplante Vorgangsweise wehrt“. Die Tiroler AK, unter dem schwarzen Präsidenten Erwin Zangerl, hatte einen Verstoß gegen die EU-Arbeitszeitrichtlinien geortet. Daher will man im Fall einer Umsetzung ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Republik bei der EU-Kommission einleiten.

