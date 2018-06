Sanitätsgeschäft in Wattens überfallen

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch gegen 8.00 Uhr ein Geschäft in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen. Einer der beiden war mit einem Messer bewaffnet und bedrohte damit eine Angestellte. Eine Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Die beiden Täter haben bei ihrem Überfall auf das Sanitätsgeschäft in der Franz Stricknerstraße einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet, so die Polizei.

ZOOM.Tirol

Täterbeschreibung

Die Männer wurden als rund 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Einer von ihnen war dunkel gekleidet, der zweite trug einen grauen Jogginganzug und eine Schildkappe. Einer der Männer habe auffallend blaue Augen, hieß es. Sie dürften Tiroler Dialekt gesprochen haben, so die Polizei.

ZOOM.Tirol

Weitere Details zu dem Überfall wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Eine Alarmfahndung der Polizei ist im Laufen.

Versuchter Überfall auf Tabaktrafik

Vor zwölf Tagen hat es in Wattens einen versuchten Überfall auf eine Tabaktrafik gegeben. Dabei sind Schüsse gefallen. Der Täter wurde bisher nicht gefunden - mehr dazu in Schüsse bei versuchtem Raubüberfall in Wattens