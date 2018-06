Versammlung gegen den Zwölf-Stunden-Tag

In Absam treffen sich am Dienstag rund 400 Betriebsräte aus dem ganzen Land. Thema dieser Betriebsrätekonferenz wird der Zwölf-Stunden-Tag sein. Der ÖGB macht gegen seine Einführung und die 60-Stunden-Woche mobil.

Die heutige kurzfristig einberufene Konferenz für Betriebsrätinnen und Betriebsräte ist ein erster Schritt. Etwa 3.000 Einladungen wurden versandt, mehr als 400 Belegschaftsvertreter hatten bis Montagmittag zugesagt, am Dienstagabend nach Absam zu kommen.

Resolution soll beschlossen werden

Erwartet wird die Bundesvorsitzende der GPA-djp, Barbara Teiber aus Wien, der Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl und der Absamer Bürgermeister Arno Guggenbichler (SPÖ). Am Ende der Veranstaltung soll eine Resolution zum Zwölf-Stunden-Tag beschlossen werden.

Die Gewerkschaft sieht im Zwölf-Stunden-Tag eine weitere Zuspitzung des Fachkräftemangels im Tourismus. Die geplante Flexibilisierung führe zu noch längeren Diensten in von Zigaretten verqualmten Räumen und steigender Unfallgefahr durch die Verkürzung der Ruhezeit, hieß es am Montag vom Fachbereich Tourismus in der Gewerkschaft vida.

