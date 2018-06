Namlos: Bauernhaus steht in Flammen

Derzeit sind fünf Feuerwehren mit rund 90 Einsatzkräften in Namlos im Ausserfern im Einsatz. Der Dachstuhl eines Bauernhauses steht in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern an.

In einem alten Bauernhaus in Namlos brach gegen 17.15 Uhr im Dachstuhl das Feuer aus. Derzeit steht das Dachgeschoss in Vollbrand. 80 bis 90 Einsatzkräfte der umliegenden fünf Feuerwehren sind derzeit im Einsatz und brachten den Brand unter Kontrolle. Rotes Kreuz und Polizei sind ebenfalls vor Ort.

Das Bauernhaus wird von einer Familie bewohnt. Zur Zeit des Brandausbruches war nur eine Person im Haus. Diese konnte das Haus selbstständig verlassen und wurde nicht verletzt.

Die Brandursache ist noch unklar.