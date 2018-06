Neues Blaulichtzentrum „Help“ in Ischgl

In der Gemeinde Ischgl im Paznaun ist am Sonntag ein neues Einsatzzentrum eröffnet worden. Acht Millionen Euro wurden investiert. Das Zentrum bietet Raum für vier Hilfsorganisationen und gehört laut den Erbauern zu den innovativsten Zentren Österreichs.

Das neue Blaulichtzentrum in Ischgl heißt „Help“ und steht für Hilfs- und Einsatz-Leitposten. Es ist ein besonderer Name für ein modernes Gebäude, das im besucherstarken Ischgl dringend nötig gewesen sei, erklärt der Altkommandant der Ischgler Feuerwehr Herbert Jehle. Es herrschte akuter Platzmangel in den alten Räumlichkeiten, Schulungen waren deshalb auch kaum möglich.

ORF

Drei Organisationen unter einem Dach

Auf 3.000 Quadratmetern finden jetzt Rettung, Bergrettung und Feuerwehr genügend Platz, um im Notfall effizient arbeiten zu können. Dafür sorgt zum einen die Raumaufteilung. So kann man von der Nachrichtenzentrale aus die ganze Fahrzeughalle und den Vorplatz überblicken. Aber auch die Technik könne sich sehen lassen. Diese sei am neuesten Stand und spiele alle Stückerln, so Jehle.

ORF

Einige der Räumlichkeiten wurden auch dem örtlichen Pflegeverein als Materiallager zur Verfügung gestellt. Auf jeden Fall sehe man sich mit dem neuen Blaulichtzentrum Help nun für die besucherstarken Zeiten in Ischgl gewappnet.