Zahlreiche Sonnwendfeuer in ganz Tirol

Dank einer halbwegs klaren Nacht waren auf Tirols Bergen in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Sonnwendfeuer zu sehen. Besonders eindrucksvoll „brannten“ die Berge einmal mehr rund ums Ehrwalder Becken, wo die Bergfeuer Kulturerbe sind.

Es gibt in Tirol zwei Anlässe für Bergfeuer. Einerseits das Herz-Jesu-Gelöbnis des Landes und andererseits die Sommersonnwende. In manchen Jahren fallen diese beiden Ereignisse zusammen - heuer fanden die Herz-Jesu-Feierlichkeiten bereits am 10. Juni statt, die Bergfeuer waren da aber wetterbedingt nur teilweise zu sehen.

Viel Aufwand für Bergfeurer

Viele Bergfeurer schleppen seit Wochen ihr Brennmaterial auf die Berge und nehmen oft mühevolle Anstiege in Kauf, um ihre Symbole weithin sichtbar zu machen. Allein über 300 Bergfeurer waren Samstagabend in den Bergen rund um Ehrwald, Biberwier und Lermoos unterwegs, um spektakuläre Gemälde zu entflammen. Seit 2010 sind die Bergfeuer im Zugspitz-Talkessel Unesco-Kulturerbe.