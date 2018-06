Wieder Brand bei Steinbacher in Erpfendorf

In Erpfendorf musste die Feuerwehr erneut zu einem Brand im Gewerbegebiet ausrücken. Wieder war das Feuer bei der Firma Steinbacher Dämmstoffe ausgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Brandstifter in Erpfendorf sein Unwesen treibt.

Es war laut Polizei der vierte Brand in Erpfendorf im Juni. Diesesmal ging der Alarm um kurz nach Mitternacht ein. Mit Glasschaumschotter gefüllte Behälter waren in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Erpfendorf und Kirchdorf konnten das Feuer nach zwei Stunden löschen. Der entstandene Sachschaden liegt im Bereich eines niedrigen 5-stelligen Eurobetrages.

Zoom.Tirol

Ermittlungen gegen unbekannten Brandstifter

Für der Polizei erhärtet sich der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Ermittlungen gehen jedenfalls in diese Richtung. Anfang Mai beispielsweise geriet bei Steinbacher Verpackungsmaterial in Brand - mehr dazu in Feuerwehr-Großeinsatz in Erpfendorf.