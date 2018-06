Rettung für Rehkitze in Sicht

Rund 25.000 Rehkitze sterben in Österreich durch Mäharbeiten. Der Tiroler Jägerverband testet nun eine neue Methode, um die Kitze zu retten - Drohnen mit Wärmebildkameras sollen die Tiere ausfindig machen und sie vor dem Mähtod bewahren.

Besonders zu der Jahreszeit, wenn die Felder hoch stehen und die Bauern mähen gibt es viele Unfälle mit Rehkitzen. Mit der Aktion „Rehkitzrettung“ will der Tiroler Jägerverband gegenwirken.

Mähmaschinen können für Bambis tödlich enden

Die Rehkitze verstecken sich in den hohen Feldern und ducken sich bei Gefahr noch tiefer ins Gras. Wenn der Bauer mit dem Mäher kommt realisieren die Kitze nicht, dass sie ausweichen sollten, erklärt Wildbiologin Martina Just Die Tiere werden somit schwer verletzt oder gar getötet. Drohnen mit Wärmebildkameras sollen nun über die Felder geflogen werden und die Tiere aufspüren. Es werden dann die GPS Punkte aufgenommen und der zuständige Jäger bringt die Kitze dann vor dem Mähen in Sicherheit. Damit die Kitze nicht den Menschengeruch annehmen, würden Handschuhe und viel Gras verwendet werden, so Just weiter.

ORF

In Südtirol und Deutschland wird diese Technik bereits angewendet mehr dazu in - Drohne soll Bambis vor Mähtod retten. In Tirol hat man abgewartet, sagt Martina Just. Mit den Bewilligungen und Auflagen - wer darf fliegen und was ist alles erlaubt - sei es sehr schwierig. Der Kostenpunkt sei natürlich auch ein Thema, so Just.

ORF

Jäger sollen zu Drohnenpiloten werden

Die Drohnenflüge werden vom Jägerverband gemeinsam mit den Pachtjägern finanziert. Für zwei halbe Flugtage - die Flüge sind wegen der Temperaturen nur morgens und abends möglich - fallen 1.200 Euro an. Landesjägermeister Anton Larcher sei der Ansicht, dass ein Einsatz mit der Drohne nur bei einer größeren Fläche sinnvoll sei. Zur Zeit führen Fremdfirmen diese Flüge durch. Es wird aber bereits daran gedacht, dass der Tiroler Jägerverband gebietsweise Drohnen anschaffe und diese dann den Jägern und Jagdpächtern zur Verfügung stelle.

ORF

Für das Gelingen der Rettungsaktion ist eine gute Zusammenarbeit von Bauern und Jägern das „Um und Auf“, sagt Larcher weiter.