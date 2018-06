Tirolerin ist bester Konditor-Lehrling

Anna Saurer aus Breitenwang im Bezirk Reutte hat beim Bundeslehrlings-Wettbewerb der Konditoren in Salzburg den Siegertitel abgeräumt. Sie ist seit Donnerstag Österreichs bester Konditor-Lehrling.

In sechs Stunden mussten die Lehrlinge die Vorgaben der Jury umsetzen. Anna Saurer zählte von Anfang an zu den Favoriten. Sie entwickelte einen genauen Zeitplan, den sie in den sechs Stunden umsetzte. Wichtig war ihr die Harmonie der Farben, wobei sie sich auf die Farben Rot, Schwarz und Gold festlegte.

ORF

Während die Lehrlinge bei der Gestaltung freie Wahl haben, werden die einzelnen Aufgaben von einer Jury vorgegeben. Innungsmeisterin Martina Moser sagt, es sei eine Sahnetorte als Schaustück zu machen, Pralinen seien zu tunken und dann seien noch Petit Fours und Kunststücke aus Marzipan zu machen.

ORF

Niveau höher als bei Meisterprüfungen

Der oberste Juror Bernd Fenkart spricht von einem gigantisch hohem Niveau der Teilnehmer. „Ich wäre ab und zu froh, wenn die Meisterprüfungen so gut wären wie der Bundeslehrlingswettbewerb“. Wettbewerbe wie dieser sollen gerade auch in Zeiten des Facharbeitermangels den Nachwuchs für den Lehrberuf motivieren. Anna Sauer wird im September ihre Lehre beenden, anschließend will sie nach Australien gehen.