Musikinstrumente werden öfter gestohlen

Musikinstrumente sind ein begehrtes Diebesgut. Das zeigt die Kulturgutkriminalität-Statistik des Jahres 2017. 172 Diebstähle wurden in Österreich angezeigt, auch Tirol war betroffen und hier blieben auch Kirchen von Diebstählen nicht verschont.

Ob Violinen oder Querflöten: 2017 wurden in Österreich vermehrt Musikinstrumente gestohlen. Entweder wurden sie bei Auftritten direkt mitgenommen oder auch bei Einbrüchen in Privathaushalten gestohlen.

Fahnen und liturgische Gegenstände gestohlen

Ende des Jahres gab es auch eine Reihe von Kirchendiebstählen, hier war Tirol besonders betroffen. So wurde etwa die Frauenfahne aus einer Kirche in Oberndorf gestohlen, oder in Itter ein Ziboriummantel, das ist die Abdeckung für den Hostienkelch. Diese beiden kirchlichen Diebesgüter finden sich auch im neuen Kulturgut-Fahndungskatalog. Die Kulturgutfahnder des Bundeskriminalamtes haben heuer erstmals einen Katalog mit Fotos und Beschreibungen von 100 gestohlenen Kunstwerken zusammengestellt.

