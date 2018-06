Protest gegen Ausbau von Brücke

Zum wiederholten Mal wird am Samstagvormittag auf der Kohlhoferbrücke in Reith bei Kitzbühel protestiert. Einige Anrainer setzen sich seit Jahren gegen den Ausbau der Brücke ein.

Zweispurig und dadurch sicherer soll die Kohlhoferbrücke in Reith bei Kitzbühel durch den Ausbau werden, argumentiert das Land Tirol. Für den Ausbau wäre aber ein Grundstück nötig, das ein Landwirt nicht hergeben will.

ZOOM.Tirol

Angst vor neuer Transitstrecke

Nach langen Streitereien wurde deshalb ein Enteignungsverfahren eingeleitet, dagegen hat der Landwirt immer wieder Einspruch erhoben. Unterstützung erhält er vom grünen Gemeinderat Florian Pointner. Es könne nicht sein, dass auf der Durchzugsstraße noch mehr Verkehr fließen soll. Man wehre sich dagegen, in Zukunft vielleicht sogar eine Transitstrecke zu werden, so Pointner. Deshalb werde am Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr erneut demonstriert. Nach mehreren Einsprüchen auf Landesebene liegt das Verfahren derzeit beim Verwaltungsgerichtshof in Wien.