Mobiles Service der BH Reutte in Firmen

Die Bezirkshauptmannschaft Reutte bietet Mitarbeiter von Firmen vor Ort Serviceleistungen an. Sie können etwa einen Pass beantragen oder sich für eine digitale Handysignatur registrieren.

Wie Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf sagt, komme das mobile Bürgerbüro der Bezirkshauptmannschaft direkt an den Arbeitsplatz, um von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Anträge für Reisepass, Personalausweis oder Führerschein entgegen zu nehmen.

Positive Rückmeldungen in der Testphase

Das Service sei schon in den letzten Jahren getestet worden, laut Rumpf gibt es durchwegs positive Rückmeldungen. Man nehme den in den Unternehmen arbeitenden Menschen Behördenwege mit dem damit verbundenen Zeitaufwand ab. In dieser Woche erfolgte der offizielle Startschuss bei einem Medienunternehmen in Elbigenalp.

ORF

Ab zehn Interessenten könne sich ein Betrieb bei der Bezirkshauptmannschaft anmelden. Der konkrete Termin werde schließlich individuell vereinbart. Auch Informationen bezüglich notwendiger Unterlagen würden mitgeteilt, erklärt Rumpf.

Neben der Beantragung von Ausweisen kann die digitale Handysignatur aktiviert werden. So steht eine rechtsgültige Unterschrift im Internet zur Verfügung, die der handgeschriebenen Unterschrift gleichgestellt ist. Damit können Dokumente oder Rechnungen digital signiert werden.