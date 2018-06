Alm im Südtiroler Ahrntal abgebrannt

In der Nacht auf Freitag ist im Ahrntal in Südtirol eine Almhütte abgebrannt. Wassermangel erschwerte die Löscharbeiten an der Schönbergalm in Weißenbach. Möglicherweise hatte Blitzschlag das Gebäude in Brand gesetzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren mussten eine Löschwasserleitung von einer rund drei Kilometer entfernten Quelle aufbauen. Parallel dazu wurde ein Pendelbetrieb mit Tankwagen eingerichtet, teilte die Freiwillige Feuerwehr Weißenbach mit.

Freiwillige Feuerwehr Luttach

Gasflaschen aus der Hütte geholt

Die Feuerwehren Weißenbach, Luttach und St. Johann waren am Donnerstag gegen 22.00 Uhr alarmiert worden. Als die Löschtrupps am Einsatzort eintrafen, stand die Almhütte bereits in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz mussten sämtliche Gas- und CO2-Flaschen aus der Hütte geholt werden. Insgesamt waren 115 Mitglieder der Feuerwehren mit 17 Fahrzeugen im Einsatz.

Als der Brand ausbrach, ging gerade ein Gewitter mit hoher Blitzaktivität nieder. Brandstiftung könne daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, hieß es. Die Nachlöscharbeiten dauerten die ganz Nacht an.