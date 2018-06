89-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Ein 30-jähriger Kärntner hat am Donnerstag einen 89-Jährigen in Nikolsdorf in Osttirol beim Rückwärtsfahren mit seinem Firmenfahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Der Pensionist wurde daraufhin vom Wagen einige Meter mitgeschleift.

Der Kärntner war gegen 9.30 Uhr auf einem Firmengelände mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Als er damit fertig war, verstaute er sein Material in seinem Wagen und fuhr rückwärts weg.

ORF

Mit Hilfe der Feuerwehr geborgen

Dabei erfasste er den 89-Jährigen, der offenbar die Arbeiten auf dem Firmengelände beobachtet hatte. Nachdem der 30-Jährige ein Geräusch hörte, blieb er sofort stehen und fand den Pensionisten unter seinem Fahrzeug liegend.

Der Arbeiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Nikolsdorf wurde der 89-Jährige schließlich geborgen. Der 89-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen werden.