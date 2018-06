Infoabende im Vorfeld der Rad WM 2018

Seit dieser Woche werden Infoabende zur Straßenrad-WM abgehalten, die im September in Tirol stattfindet. Die Bevölkerung, die entlang der Strecken wohnt, kann offene Fragen direkt mit Vertretern des Organisationskomitees klären.

Am Mittwoch stellten sich Ex-Radprofi Thomas Rohregger und WM-Kommunikationsdirektorin Esther Wilhelm im Haus Malerwinkel in Rattenberg dem interessierten Publikum. Esther Wilhelm beantwortete Fragen zu den Eintrittskarten für den Zielbereich. Der aus dem Nachbarort Kramsach stammende WM-Botschafter Rohregger ist für den sportlichen Teil verantwortlich.

Inszenierungen entlang der Straße Die Gemeinden können sich nun überlegen, wie sie sich angesichts eines Millionenpublikums präsentieren wollen, meinte Rohregger.

60 Orte sind betroffen

Besonders gespannt wurde den Ausführungen des Leiters der Verkehrsabteilung des Landes Tirol, Markus Widmann, gefolgt. In allen betroffenen Orten werden aber noch Flugzettel mit den genauen Zeiten der jeweiligen Straßensperren verteilt. 60 Tiroler Gemeinden liegen direkt an den WM-Strecken und sind damit mitten im Geschehen.

Verkehrsverhandlungen der Polizei Die letzten Monate habe man damit verbracht, Verkehrsverhandlungen für jede einzelne Strecke zu führen. Nun gehe man in die Details, so Widmann.

Die meisten Fragen konnten in Rattenberg beantwortet werden, während in Zirl schon fleißig für die Straßenrad-WM asphaltiert wird. Bis in den Juli werden noch weitere Informationsabende abgehalten.

zeitungsfoto.at

Fans sollen für schöne Bilder sorgen

Die Veranstalter hoffen, dass sich die heimische Bevölkerung, aktiv beim Event „Rad-WM“ einzubringt, sagte Kommunikationschefin Esther Wilhelm: „Wir hoffen, dass sich die Tirolerinnen und Tiroler viel einfallen lassen entlang der Strecke. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Musikkapellen in Raddressen an die Strecke stellen, oder dass vielleicht Bojen oder Luftballons im Reintaler See in Rad-WM-Farben zu sehen sind.“

