Tunnel oder Galerie für Landecker Straße

Nur eine Galerie oder ein Tunnel können die Landecker Straße ausreichend vor Stein- und Felsstürzen schützen. Das zeigt der geologische Befund, den die Landesstraßenverwaltung in Auftrag gegeben hatte.

Der Befund zeigt, dass im unmittelbar südlich an Landeck angrenzenden Bereich sehr ungünstige geologische Verhältnisse herrschen. Das Gestein hier ist stark zerklüftet und es können sich immer wieder auch große Blockstürze ereignen. Der Vorstand der Abteilung Verkehr und Straße im Land, Christian Molzer erläutert, einen Bereich von etwa 500 Metern werde man durch ein massives Bauwerk schützen müssen. Offen sei noch, ob es sich um eine Galerie, einen Tunnel oder um eine Kombination beider handeln wird.

Land Tirol

Landecker Straße Die L76, Landecker Straße, war früher Teil der Reschenstraße und führt von Landeck bis Fließ durch das hier teilweise sehr enge Inntal.

Rascher und mit weniger Aufwand kann ein weiterer Bereich in der Nähe von Fließ entschärft werden. Hier soll bereits nächste Woche eine 20 Meter lange und zehn Meter hohe Böschung durch ein Netz gesichert werden. Schon in der Vergangenheit musste die Landecker Straße an 51 Stellen gesichert werden. Alleine in den Jahren 2014 bis 2016 wurden 1,5 Millionen Euro in Blocksicherungen, Felsnetze und Steinschlag-Schutzzäune investiert.

