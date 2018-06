Sechs Verletzte bei Unfall auf Planseestraße

Auf der Planseestraße bei Breitenwang (Bezirk Reutte) sind Mittwochabend zwei Pkws frontal zusammengestoßen. Sechs Personen wurden dabei teils schwer verletzt, eine Frau musste mit der Bergeschere aus dem Wrack befreit werden.

Gegen 19.20 Uhr geriet am Mittwoch ein 22-jähriger Österreicher auf der Planseestraße mit seinem Pkw in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte frontal gegen den Pkw eines entgegenkommenden 58-Jährigen. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde im Auto eingeklemmt und musste mit der Bergeschere befreit werden. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Bayern in das Klinikum Murnau geflogen.

Zeitungsfoto,at

Fünf Verletzte in Krankenhaus Reutte gebracht

Fünf weitere Unfallbeteiligte - darunter der Unfalllenker - wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und in das Krankenhaus Reutte gebracht.

Zeitungsfoto,at

Großeinsatz der Rettungskräfte

Die Planseestraße war wegen des Großeinsatzes der Rettungskräfte vollständig gesperrt. Im Einsatz standen Feuerwehren Breitenwang/Mühl und Reutte mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, sowie mehrere Rettungs- und Notarztteams, der Notarzthubschrauber und zwei Polizeistreifen.