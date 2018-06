Werben um Verständnis für Flüchtlinge

Anlässlich des Weltflüchtlingstags mahnen am Mittwoch zahlreiche Vereine und Organisationen mit Veranstaltungen Respekt für Flüchtlinge ein. In Tirol leben aktuell 3.797 Menschen, die hier um Asyl ansuchen.

Innerhalb der 28 EU-Länder ging in Österreich die Zahl der Asylanträge im ersten Quartal des Jahres gegenüber dem letzten Quartal 2017 am deutlichsten zurück. In Österreich sank die Zahl um 30 Prozent – von 4.855 Anträgen von Oktober bis Dezember 2017 auf 3.415 Anträge im Zeitraum Jänner bis März 2018. In der gsamten EU sank die Zahl der Asylanträge von 154.000 auf 131.365 Anträge.

Im Jahr 2015 lebten im Monatsdurchschnitt 3.276 Asylwerbende in Tirol. Im Jahr 2016 stieg diese Zahl deutlich auf 6.216 Menschen und sank dann ein Jahr später auf 4.834 Asylwerbende. Aktuell leben 3.797 Menschen in Tirol in der Grundversorgung.

Flüchtlingsorganisationen vermissen Schutz

Es gebe mangelnden Schutz für Geflüchtete speziell für Menschen aus Afghanistan, kritisieren die Plattform Asyl und der Diakonie Flüchtlingsdienst. SOS Kinderdorf appelliert für mehr Schutz für Kinder auf der Flucht und fordert eine altersgerechte Betreuung für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Österreich.

Werben um Respekt für Flüchtlinge

Die Diakonie erinnert am Mittwoch an die vielen Schwierigkeiten von Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlinge bei der Suche nach Wohnraum und lädt ab 10.00 Uhr bei der Annasäule in Innsbruck dazu ein, so eine Wohnungssuche einmal durchzuspielen. Um 16.00 Uhr findet ebenfalls bei der Annasäule dann eine große Kundgebung statt.

Bereits Dienstagabend fand im Unterland auf Einladung der Flüchtlingsinitiative St. Johann in Tirol ein Friedensgebet anlässlich des Weltflüchtlingstags statt.