Schul-Schließungen im Kampf gegen Norovirus

Wegen eines Norovirus-Ausbruchs in Osttirol sind im Gebiet von Matrei in Osttirol Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Damit soll einer weiteren Ausbreitung des Virus Einhalt geboten werden.

56 Schüler und drei Lehrer der Neuen Mittelschule Matrei waren bei einer Sportwoche in Kärnten, wo sie sich zum Großteil mit dem aggressiven Virus angesteckt haben. Die Virusinfektion führt unter anderem zu Erbrechen und Durchfall. Während die Teilnehmer schon am Weg der Besserung sind, gibt es an der NMS und Volksschule Matrei weitere 20 Fälle.

Schließung voraussichtlich bis Mittwoch

Der Tiroler Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber sagt, „um die Infektionskette zu unterbrechen, wurden die Kindergärten der Gemeinde geschlossen, sowie in Rücksprache mit dem Landesschulrat und der Abteilung Bildung des Landes Tirol die Volksschule, die Neue Mittelschule, die Polytechnische Schule und die Volksschule Huben“. Die Schulen bleiben voraussichtlich bis Mittwoch geschlossen.

