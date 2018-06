Straßenrad-WM-Team steht Rede und Antwort

Ab Dienstag veranstaltet ein Team der UCI Straßenrad-WM mehrere Informationsabende. Ihr Ziel ist es, offene Frage der Bevölkerung entlang der Strecke zur Straßenrad-WM im September zu klären. Infos gibt es auch über Möglichkeiten mitzufeiern.

Bei den Informationsabenden zur Straßenrad-WM wird ausführlich auf die sportlichen sowie organisatorischen Aspekte der Weltmeisterschaft, die im September in Tirol stattfindet, eingegangen. Vertreter und Vertreterinnen des Organisationskomitees der Straßenrad-WM wollen durch die Veranstaltungen Unklarheiten in der Bevölkerung beseitigen. Auch von den zuständigen Behörden werden Fragen zur Abwicklung der Veranstaltung und zum Verkehrskonzept beantwortet. 60 Tiroler Gemeinden liegen direkt an den WM-Strecken .

Innbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH

Georg Willi steht für Fragen zu Verfügung

Bei den Terminen in Innsbruck wird auch Bürgermeister Georg Willi vor Ort sein. „Bestimmte Straßenabschnitte in unserer Stadt werden in den Stunden der Rennen abgesperrt werden. Auf diese Situation müssen wir uns einstellen und auf das Fahrrad, die öffentlichen Verkehrsmittel oder die eigenen zwei Beine zurückgreifen“, betonte Willi in einer Aussendung. Wie genau das gelingen soll, will Willi mit den Bürgerinnen und Bürgern jedoch gerne persönlich besprechen.

Das Infoteam der UCI Straßenrad-WM war bereits bei zahlreichen Sport- und Outdoorveranstaltungen vertreten, um über die WM aufzuklären und das Event zu bewerben. Auch 250 Tiroler Betriebe wurden besucht und individuell informiert.

Termine für die Infoabende:

• Innsbruck Hötting, Di 19.06., 18 Uhr – Mehrzwecksaal

• Innsbruck Mühlau, Mi 20.06., 18 Uhr – Mehrzwecksaal

• Rattenberg, Mi 20.6., 19 Uhr – Malerwinkel

• Innsbruck Innenstadt, Sa 23.06., 18 Uhr – Ursulinensäle

• Schwaz, Mo 25.6., 19 Uhr – Panoramasaal der Raiffeisenbank

• Igls, Di 26.6., 18 Uhr – Mehrzwecksaal

• Wattens, Mi 27.06., 17 Uhr – Forum der Swarovski Kristallwelten

• Telfs, Do 28.6., 19 Uhr – Sportzentrum Telfs

• Kematen, Mo 02.07., 19 Uhr – Gemeindesaal

Link: