Südtiroler Sternekoch feiert Jubiläum am Herd

Gleich zwei Jubiläen feiert der Südtiroler Zwei-Sterne-Koch Gerhard Wieser. Zu seinem 50. Geburtstag hat der gebürtige Pusterer ehemalige Kochschüler eingeladen, mit denen er auf seine 25 Jahre als Küchenchef zurückblickt.

Die alpine-mediterrane Küche ist sein Spezialgebiet. Gerhard Wieser ist ein Perfektionist am Herd. Am liebsten macht der ehemals jüngste Chefkoch Südtirols Saucen. „Die Harmonie am Teller muss stimmen“, so der leidenschaftliche Koch.

ORF

Natürlich und unkompliziert

Die frischen Zutaten, die Wieser in seiner Küche im Gourmet-Restaurant in Dorf Tirol bei Meran verwendet, stammen vorrangig aus der Region. Natürlich und unkompliziert schmecke oft am besten, so der Koch und Fachbuchautor. Besonders wichtig sei Wieser die Qualität der verwendeten Lebensmittel, die er persönlich auswählt.

ORF

Mentor für junge Spitzenköche

Unter Gerhard Wiesers Obhut sind schon einige Küchenjungen zu international gefragten Spitzenköchen geworden. Fünf seiner ehemaligen Schüler haben es selbst zu einem Michelin-Stern gebracht und kochen mittlerweile in Gourmet-Tempeln auf der ganzen Welt.

ORF

Rezepte sind Klassiker in Südtirols Haushalten

Begeisterte Gäste sind Gerhard Wiesers größter Antrieb in der Küche. Die von ihm zubereiteten Speisen gelten als Garant für Gaumenfreuden. Seine Rezepte sind in vielen Südtiroler Haushalten Klassiker. Insgesamt 40 Kochbücher hat Wieser gemeinsam mit seinen beiden Co-Autoren Helmut Bachmann und Heinrich Gasteiger veröffentlicht. Sein Erfolgsrezept ist ein stressfreier Ausgleich vom Berufsleben mit seiner Familie. Der zweifache Vater macht gerne Sport und isst selbst möglichst gesund.