700.000 Euro Schaden durch drei Teppichreiniger

Ein Österreicher und zwei Franzosen sollen mit einem Teppichreinigungstrick auch in Tirol viele Personen betrogen haben. Sie sollen Teppiche zu weit überhöhten Preisen gereinigt haben. Der Schaden wird auf 700.000 Euro geschätzt.

Von Dezember 2015 bis jetzt sollen die beiden französischen Staatsbürger - der 56-jährige Manuel C. und der 26-jährige Alfred C. – teils alleine oder gemeinsam mit dem 48-jährigen Österreicher Peter R., den sie als Träger und Hilfskraft einsetzten, aktiv gewesen sein.

Polizei

Vorwiegend in Tirol, der Steiermark, Kärnten, Wien und Niederösterreich sollen sie mit weltmännischem und fachkundigen Auftreten als Unternehmer der Teppichreinigungsfirma A.C. (Alfred C.) mindestens 150 Personen mit Absicht betrogen haben.

Polizei

Reinigung zu weit überhöhtem Preis

Sobald sie das Vertrauen der Kunden erlangten, verlangten sie einen nach Angaben der Polizei bis zu 1000-fach überhöhten Preis für die Reinigung und Reparatur der Teppiche.

In vielen Fällen nahmen die Betrüger die Teppiche zur Reinigung oder Reparatur mit, brachten sie aber nicht mehr zurück und verkauften sie in vielen Fällen gewinnbringend weiter an Dritte. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 700.000 Euro geschätzt.

Teppiche zu wertvoll geschätzt

Manuel C. und Alfred C. warben mittels Anzeigen in Tageszeitungen, um potenzielle Kunden zu lukrieren. Meldeten sich potenzielle Kunden bei ihnen, suchten sie diese zu Hause auf und schätzten wissentlich die Orientteppiche zu hoch ein. Dadurch gelang es ihnen, einen falschen, überhöhten Kostenvoranschlag für die Reinigung zu erstellen und in vielen Fällen auch das Geld zu erhalten.

Polizei

Teppiche wurden nicht mehr zurückgegeben

Wurden die Betrugsopfer misstrauisch oder erschienen ihnen die Summen zu hoch, boten die Beschuldigten an, für sie einen oder mehrere Teppiche zu verkaufen. In vielen Fällen fielen die Kunden auf diesen Betrugsversuch herein. Sie händigten die Teppiche den Betrügern aus, diese wurden aber weder verkauft noch zurückgegeben.

Bei Hausdurchsuchungen bei den Firmenadressen und bei Erhebungen bei Reinigungsfirmen konnte die Polizei mehr als 250 Stück orientalische Teppiche sicherstellen. Derzeit läuft nach den Männern eine europaweite Fahndung.

Link: