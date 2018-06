Südtiroler Unternehmen vergoldet London

Eine Brixner Firma baut eine bewegliche Goldfassade, die sich verschieben und schwenken lässt. Die Edelstahlkonstruktion soll am Gebäude „St. Giles Circus“ in der Oxford Street in der britischen Hauptstadt entstehen.

Es ist ein komplexer Bau, den das Brixner Unternehmen Frener & Reifer im Herzen von London realisieren will. Eine Gebäudefassade bestehend aus 18 goldfarbenen, titanbeschichteteten Lamellenelementen soll das „St. Giles Circus“ Gebäude am östlichen Ende der Oxford Street zum Glänzen bringen.

ORF

Thermische Hülle lässt sich verschieben und öffnen

„St. Gildes Circus“ soll ein Haus für die Öffentlichkeit werden, indem Veranstaltungen im Kulturbereich und Produktinformationen abgehalten werden. Zudem sind Arbeits- und Einkaufsflächen geplant. In einem vier Stockwerke hohen Innenraum des Hauptgebäudes sind große, interaktive Bildschirme vorgesehen. Die mit Goldfarbe kolorierte Edelstahlfassade soll vollständig öffenbar sein. Durch das Drehen und Öffnen der Lamellenelemente soll der Passant auf der Straße auf die Bildschirme blicken können.

Frener und Reifer

Ansprüche der Architekten steigen

Für den Fassadenbauer aus Brixen war es die große Herausforderung eine thermische Hülle zu realisieren, die verfahrbar und öffenbar ist. Die goldenen Lamellen haben eine Größe von 10 x 2,5 Meter. Es sind teilweise verglaste Elemente mit einer Verkleidung aus Edelstahlblech. Steuerbare Außenhüllen für Gebäude liegen derzeit im Trend. Die Ansprüche der Architekten steigen. Heute sei vieles möglich, was früher undenkbar war, erklärt Michael Reifer, der bei dem Brixner Fassadenbauer für den Bereich Innovation zuständig ist.

Frener und Reifer

Gebäudebauer wollen sich Denkmal schaffen

Jeder Bau hat seine eigene Geschichte. Viele Architekten und Gebäudebauer wollen sich ein Denkmal schaffen. Das Unternehmen aus Brixen muss stets analysieren, ob die Vorstellungen des Kunden überhaupt machbar sind. Die Glasfassade des Steve Jobs Theaters im Apple Park in Kalifornien etwa musste auf Erdbebensicherheit getestet werden.